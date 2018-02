Η φοβερή φάρσα των μασκότ στο All-Star Game! (vid)

Τα... δικά τους έκαναν και στο All-Star Game οι μασκότ των ομάδων!

Σε ένα τάιμ άουτ, πήραν θέση στο παρκέ και κάρφωναν στην μπασκέτα, με την βοήθεια ενός τραμπολίνου.

Όμως, είχαν όρεξη και για πείραγμα!

Ο Franklin των Σίξερς πλησίασε τον DJ Khaled και τον έφερε στο παρκέ. Όλες μαζί τον έβαλαν σε συγκεκριμένη θέση, του έκλεισαν τα μάτια και τον έβαλαν να κρατήσει μια μπάλα πάνω από το κεφάλι του, με σκοπό να καρφώσει ο Benny των Μπουλς.

Παρόλα αυτά, όταν όλα ήταν έτοιμα, οι μασκότ την... έκαναν με ελαφρά, χωρίς να καταλάβει τίποτα ο γνωστός ράπερ, αφού ο εκφωνητής στο γήπεδο έδινε το ανάλογο σασπένς με τη φωνή του.

Ο ΝτεΡόζαν πήγε και του πήρε την μπάλα και στην συνέχεια ο Γκριν τον αγκάλιασε, με το «All By Myself» να παίζει στα ηχεία.

— Chicago Bulls (@chicagobulls) 19 Φεβρουαρίου 2018