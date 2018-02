Εμπίντ: «Είμαι Ρεάλ, στηρίζω Ρονάλντο, αλλά ο Μέσι είναι ο κορυφαίος ever»! (vid)

Απολαυστικός Τζοέλ Εμπίντ για ακόμα μια φορά!

Ο ψηλός των Σίξερς είναι λάτρης και του ποδοσφαίρου κι έτσι ένας δημοσιογράφος από την Αργεντινή είπε να του κάνει μια διαφορετική ερώτηση.

«Είμαστε από την Αργεντινή και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση σχετικά με το ποδόσφαιρο, ξέρω ότι σου αρέσει», τού είπε ο εκπρόσωπος Τύπου, για να απαντήσει κατευθείαν ο Εμπίντ γελώντας «Μέσι!».

«Νεϊμάρ, Ρονάλντο ή Μέσι;» ήταν η κρίσιμη ερώτηση, για να αποκριθεί ο πρωτοεμφανιζόμενος σε All-Star Game παίκτης: «Μέσι! Είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών! Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η αγαπημένη μου ομάδα, υποστηρίζω τον Κριστιάνο Ρονάλντο, είμαι γενικά θαυμαστής του ποδοσφαίρου, αλλά πιστεύω πως ο Μέσι είναι ο κορυφαίος ever!».

Ο Εμπίντ ανέφερε πως θα ήθελε να γνωρίσει τον «αστέρα» της Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή και διευκρίνησε: «Είναι γρήγορος, έχει τεχνική... Είναι ο τρόπος που κινείται. Το παιχνίδι του Ρονάλντο έχει δύναμη, αλλά ο Μέσι έχει φινέτσα».

.@JoelEmbiid [@neymarjr, @Cristiano or Messi?]: “Well, @realmadrid is my favourite team and you know I support Cristiano Ronaldo, but overall just being a fan of football in general, I think Messi is the best player ever!” pic.twitter.com/FALJiVKi1l

— Quotes on Messi (@MessiQuote) 18 Φεβρουαρίου 2018