Οι καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο All Star Game! (vid)

Έγραψε πάνω στα παπούτσια του τα ονόματα των μελών της οικογένειάς του, τα φόρεσε και ήταν έτοιμος για την παρουσίασή του σε All Star Game για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Αν κι ο Κέβιν Χαρτ δεν μπόρεσε να προφέρει το επίθετό του, ο Γιάννης, δεν... μάσησε. Ούτε απ' αυτό, ούτε από τα κόλπα του Ίρβινγκ. Μάλιστα κάρφωσε με follow, με Euro Step και στην αρχή του ματς κατέβασε τη μπασκέτα. Πέρα από τις επιθετικές του αρετές, έδειξε πόσο καλός είναι στην άμυνα με την τάπα του στον Ουόκερ. Βέβαια, οι διαιτητές μέτρησαν το καλάθι κι ο Κάρι τρελάθηκε. Με το μπλοκ του «Greek Freak»; Με την απόφαση; Μάλλον και με τα δύο!

Η ομάδα του Αντετοκούνμπο, ηττήθηκε με 148-145, εκείνος δεν έβαλε φέτος 30 πόντους όπως πέρυσι αλλά είχε μια αξιοπρόσεχτη παρουσία.

Σε 27', πέτυχε 16 πόντους, κατέβασε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ. Μπορεί να μην ήταν η καλύτερη εμφάνισή του, αλλά για τη Μαράια αυτός είναι MVP!

Δείτε τις καλύτερές του στιγμές:

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 19, 2018