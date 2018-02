Τα... καλύτερα του Greek Freak στο ημίχρονο! (vid)

Ο Έλληνας φόργουορντ είναι από τους καλύτερους παίκτες της Team Stephen με αποτέλεσμα να έχει η ομάδα του το οριακό προβάδισμα στο σκορ με 78-76.

Συγκεκριμένα είναι ο δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Κλέι Τόμπσον, έχοντας σε 14 λεπτά συμμετοχής 11 πόντους με με 4/8 δίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα του Greek Freak από το πρώτο ημίχρονο.

The best of #Giannis in the first half:

11 PTS | 6 REB | 2 AST pic.twitter.com/ulkp2dwt2t

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 19 Φεβρουαρίου 2018