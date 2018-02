Αφού κάρφωσε, μετά την τάπωσε τον Κέμπα Ουόκερ και όπως είναι λογικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... τρέλανε τον Στεφ Κάρι που σηκώθηκε από τη θέση του άκρως ενθουσιασμένος.

Απλά, να τονίσουμε ότι το καλάθι μέτρησε μιας κι οι διαιτητές θεώρησαν αντικανονικό το κόψιμο.

It didn't count but.... WHAT A BLOCK pic.twitter.com/QP6JjOSia5

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 19, 2018