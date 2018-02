Βέβαια οι διαιτητές μέτρησαν το καλάθι θεωρώντας ως αντικανονικό το μπλοκ του Greek Freak ωστόσο ήταν μία τάπα που ξεσήκωσε τους πάντες στο Staples Center!

Δείτε τη φοβερή τάπα του Έλληνα φόργουορντ.

....they called this goaltending but....

DAMN GIANNIS pic.twitter.com/gMb0hzJAlG

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 19 Φεβρουαρίου 2018