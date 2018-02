Ο Γκριν δεν... συγκράτησε το γέλιο του στην ερμηνεία του ύμνου από την Φέργκι! (vid)

Πρώτος και καλύτερος ο Ντρέιμοντ Γκριν ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει τα γέλια του από αυτά που άκουγε.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο...

Draymond Green is all of us pic.twitter.com/8wQ6exPvZy

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 19 Φεβρουαρίου 2018