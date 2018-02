Μπορεί η πρώτη περίοδος του All Star Game να βρήκε την ομάδα του Κάρι να προηγείται στο σκορ με 42-31, αλλά ο Λεμπρόν είναι αυτός που εμπνεύστηκε την πιο όμορφη φάση. Ο «βασιλιάς με σκαστή πάσα περνάει την μπάλα πάνω από τον Εμπίντ κι ο Ντέιβις στη συνέχεια κάρφωσε με άνεση.

