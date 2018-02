Αυτός που είχε τον ρόλο να παρουσιάσει τους παίκτες των δύο ομάδων στο φετινό All Star Game είναι ο Κέβιν Χαρτ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός όταν έπρεπε να πει «Giannis Antetokounmpo», απλά, έμεινε στο... Giannis μιας και το επίθετο του «Greek Freak» φάνταζε ως γλωσσοδέτης γι αυτόν.

Δείτε το σπαρταριστό video:

Like many others, Kevin Hart can't say Giannis Antetokounmpo pic.twitter.com/obnyVUVhPQ

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) February 19, 2018