O «σεκιουριτάς» του Τόμπσον δεν... αναγνώρισε τον Ρασίντ Ουάλας! (vid)

Ο Ρασίντ Ουάλας συνεργάζεται με τον Κέβιν Γκαρνέτ στο ΤΝΤ και πιο συγκεκριμένα στην εκπομπή «KG Area 21».

Ένας από τους ρόλους του ήταν η... υποδοχή των All Stars ωστόσο υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο.

Για την ακρίβεια χωρίς τον άνδρα της προσωπικής ασφάλειας του Κλέι Τόμπσον, ο οποίος προσπάθησε να τον απωθήσει χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν.

Όμως μόλις αντιλήφθηκε ότι ήταν κάποιος... πολύ γνωστός του, αμέσως έκανε στην άκρη.

What’s @KlayThompson rocking for #NBAAllStar Sunday night?

KG & Sheed are on the scene to find out. #KGArea21 pic.twitter.com/d0e5cpt1jB

— KG's Area 21 (@KGArea21) 18 Φεβρουαρίου 2018