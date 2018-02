Εγχείριση σκωλικοειδίτιδας έκανε ο Τσάνινγκ Φράι, ο οποίος δεν έχασε το χιούμορ και τρέλανε κόσμο με την ατάκα του.

Ο ψηλός των Λέικερς έγραψε στο twitter: « Τώρα που έκανε εγχείριση σκωλικοειδίτιδας θα καρφώνω 3 φορές το μήνα». Η αλήθεια είναι πως δεν φημίζεται για τα καρφώματα του και για αυτό αστειεύτηκε!

Δείτε την ανάρτηση του

I’m pretty sure that i got my appendix removed I’ll be able to dunk at least 3xs a month now! #ItWasWeighingMeDown

