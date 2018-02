Σακίλ για Κόμπι: «Κατάλαβα πως έκανα λάθος, ήμουν μ@λ@κ@ς μαζί σου» (vids)

Σακίλ Ο'Νιλ και Κόμπι Μπράιαντ βρέθηκαν στο πλατό του ΤΝΤ και είχαν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, αφού όπως πολλοί θα θυμούνται δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις στους Λέικερς

Μίλησαν για παλιές ιστορίες, τον πρώτο τους καυγά, ενώ ο Shaq Attack ζήτησε συγγνώμη από τον «Black Mamba» για τον τρόπο που του φέρθηκε, ενώ αποκάλυψε τη στιγμή που τον έκανε να καταλάβει το σφάλμα του κατά τη διάρκεια της απονομής του τροπαίο του MVP στο All Star Game του 2009.

«Μου είπες εκείνη την στιγμή να πάρω το τρόπαιο και να το δώσω στον Σαρίφ (γιος του Σακίλ). Τότε κατάλαβα ότι κάτι έχω κάνει λάθος. Πολλές φορές μέχρι τότε με την κόντρα μας να βρίσκεται στο επίκεντρο, ξέρει ότι επειδή μου άρεσε να μιλάω, θα έλεγα κάτι κακό. Όταν όμως το έκανες αυτό, ενώ δεν χρειαζόταν να το κάνεις, είπα στον εαυτό μου: 'Ευτυχώς κέρδισα τρία πρωταθλήματα με αυτό τον τύπο. Αλλά μάλλον ήμουν μ... ας μαζί του».

Από την πλευρά του ο Κόμπι είπε για την ανταλλαγή που έφερε τον Σακίλ στους Χιτ το 2004: «Αλήθεια δεν ήθελα αυτή την κουβέντα. Δεν ήθελα να λένε ότι κέρδισα μόνο με τον Shaq. Τα ίδια λένε για τον Τζόρνταν και τον Πίπεν και τον Μάτζικ με τον Τζαμπάρ. Για αυτό και σκέφτηκα να φύγω τότε, μέχρι που οι Λέικερς αποφάσισαν να σε παραχωρήσουν με ανταλλαγή».

Ο Σακ ανέφερε πως ίσως ήταν το καλύτερο δίδυμο στο ΝΒΑ: «Κανένα άλλο δίδυμο δεν είχε τις δικές μας διαφωνίες. Ούτε ο Τζόρνταν με τον Πίπεν, ούτε ο Μάτζικ με τον Τζαμπαρ. Εμείς δεν αγκαλιαζόμασταν, αλλά όταν μπαίναμε στο παρκέ τα ξεχνούσαμε όλα. Για αυτό θεωρώ ότι ήματαν ίσως το καλύτερο δίδυμο», με τον Μπράιαντ να απαντάει: «Θα ήθελα πολύ να παίξουμε κόντρα στους Μπουλς του 1991 ή τους Λέικερς του Showtime. Ή τις φετινές ομάδες. Ο κόσμος λέει ότι δεν θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε, αλλά ξεχνάει ότι με εσένα κοντά στο καλάθι ελέγχαμε πλήρως τον ρυθμό».

