Ο Νανς Τζούνιορ τίμησε τον πατέρα του! (vid)

Ο Λάρι Νανς Τζούνιορ εμφανίστηκε στον διαγωνισμό καρφωμάτων με τη φανέλα των Σανς και το νούμερο 22.

Μάλιστα έκανε και το κάρφωμα που είχε χαρίσει στον πατέρα του το 1984 τον τίτλο στον πρώτο διαγωνισμό καρφωμάτων. LIke father, like son, που λένε και στην Αμερική.

Θυμίζουμε πως αυτό δεν ήταν το μόνο κάρφωμα που ξύπνησε μνήμες του παρελθόντος μιας κι ο Μίτσελ κάρφωσε όπως παλιότερα ο Βινς Κάρτερ.

Like father, like son! Larry Nance Jr. (@Larrydn22) pays tribute to his father, who won the inaugural NBA Dunk Contest in 1984, with his "rock-the-cradle" dunk! pic.twitter.com/6vvufJ2zeU — Timeless Sports (@timelesssports_) February 18, 2018

Larry Nance Jr. gets in uniform of father, who won the inaugural Slam Dunk Contest (1984) pic.twitter.com/d9uXgnyAa0 — Darren Rovell (@darrenrovell) February 18, 2018