Ο Μίτσελ φόρεσε την φανέλα του Βινς Κάρτερ και εκτέλεσε ένα κάρφωμα το οποίο είχε κάνει κάποτε ο θρύλος των Ράπτορς. Mάλιστα μ' αυτήν την έμπνευση ήταν ο νικητής στο διαγωνισμό.

Δείτε και τα δύο καρφώματα και κάντε τη σύγκριση:

VIDEO: Side by side comparison of Donovan Mitchell & Vince Carter in the NBA Slam Dunk Contest.

pic.twitter.com/1E0ExPIibs

