Ο Μίτσελ είναι ο dunker της χρονιάς με κάρφωμα αλά... Κάρτερ! (vids)

Συγκλονιστικός ο διαγωνισμός καρφωμάτων, εκεί όπου οι Λανς Τζούνιορ και Ντόνοβαν Μίτσελ «έκλεψαν την παράσταση», αλλά ο άσος των Τζαζ ήταν πιο ευρηματικός και πιο εντυπωσιακός και έτσι έστω και με δύο βαθμούς διαφορά ήταν ο μεγάλος νικητής.

Ο Μίτσελ στην πρώτη του προσπάθεια, πέταξε την μπάλα σε μία μπασκέτα και κάρφωσε στην άλλη συγκεντρώνοντας 48 πόντους!

Ο Ολαντίπο που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του πήρε 31 βαθμούς.

Ο Σμιθ Τζούνιορ με τη δεύτερη προσπάθεια έκανε ένα γυριστό κάρφωμα και συγκέντρωσε 39 βαθμούς.

Ο Νανς των Καβαλίερς εμφανίστηκε με την φανέλα που φορούσε ο πατέρας του στο Φοίνιξ και κάρφωσε όπως είχε κάνει στο παρελθόν ο πατέρας του. Παρόλο που με την πρώτη του προσπάθεια δεν κάρφωσε, στη δεύτερη τα κατάφερε και πήρε 44 πόντους.

Larry Nance Jr. goes with the quick change into his fathers Suns jersey... then reenacts his dads powerful cradle and SLAM! Score of 44.#VerizonDunk pic.twitter.com/Me2sOVLEsM — NBA (@NBA) February 18, 2018

Στο δεύτερο γύρο έγιναν... πραγματάκια.

Ο Ολαντίπο έβαλε μάσκα, αλλά έκανε 0/4 και τελικά κατάφερε στην επόμενή του προσπάθεια να ολοκληρώσει φέρνοντας την μπάλα πίσω από το κεφάλι και στη συνέχει έκανε σπάσιμο στη μέση. Αυτή του η έμπνευση του έφερε 40 πόντους, έτσι πήγε στους 71.

Ο Σμιθ επιχείρησε ένα περίτεχνο κάρφωμα το οποίο και κατάφερε, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια. Ετσι ανέβηκε στους 89 βαθμούς μιας και πήρε μόνο 10άρια!

Dennis Smith Jr. goes through the legs and changes hands for the first of the evening!#VerizonDunk pic.twitter.com/DAJOx3ohL9 — 2018 NBA All-Star (@NBAAllStar) February 18, 2018

Ο Νανς Τζούνιορ είχε κι αυτός ένα πολύ κάρφωμα παίρνοντας 10άρια και ένα 9άρι.

"This is a Vince Carter-esque dunk!" 49 for Larry Nance Jr. in round 2.#VerizonDunk pic.twitter.com/XqKk8NJpMZ — NBA (@NBA) February 18, 2018

Ο Μίτσελ στη δεύτερή του προσπάθεια πέρασε πάνω από τρία άτομα και κάρφωσε, μάζεψε μόνο 10άρια και έτσι πήγε στον τελικό μαζί με τον Νανς.

Donovan Mitchell jumps over Kevin Hart for the #VerizonDunk pic.twitter.com/3t78BAn6u0 — NBA (@NBA) February 18, 2018

Στον τελικό, ο Νανς με τη βοήθεια του πατέρα του, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του, φέρνοντας την μπάλα από κάτω προς τα πάνω. Μόνο που πήρε 46 βαθμούς με ένα 10άρι.

Larry Nance Jr. gets the assist from his dad for the final round BIG SLAM! #VerizonDunk pic.twitter.com/llcWCrmu46 — NBA (@NBA) February 18, 2018

Ο άσος των Γιούτα είχε καλύτερη απάντηση, πέταξε την μπάλα στο ταμπλό και κάρφωσε με δύναμη παίρνοντας 5 10άρια και έβαλε δύσκολα στον αντίπαλό του.

Ο Νανς έδειξε ότι είναι γεννημένος για τα δύσκολα. Πέταξε την μπάλα δύο φορές στο ταμπλό και κάρφωσε παίρνοντας κι αυτός μόνο 10άρια.

Στην τελευταία του προσπάθεια ο Μίτσελ φόρεσε τη φανέλα του Κάρτερ στους Ράπτορς και με πλήρης περιστροφή γύρω από τον εαυτό του πήρε 48 βαθμούς όντας ο νικητής αφήνοντας τον Νανς δύο βαθμούς πίσω του!