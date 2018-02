Ο Ντινγουίντι πήρε τον διαγωνισμό δεξιοτήτων (vids)

Ο γκαρντ των Νετς ήταν ο μεγάλος νικητής στο διαγωνισμό δεξιοτήτων.

Αρχικά, ο Εμπίντ νίκησε τον Χόρφορντ αλλά στη συνέχεια ο Μάρκανεν απέκλεισε τον Καμερουνέζο και πέρασε στον τελικό.

Εκεί συνάντησε τον Σπένσερ Ντινγουίντι, που πιο πριν πέρασε το εμπόδιο του Τζαμάλ Μάρεϊ.

Ο άσος των Νετς ήταν καλύτερος και με δεύτερη προσπάθεια από το τρίποντο νίκησε στο διαγωνισμό.

