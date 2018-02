O Giannis αγκαλιά με τον Ανρί (pic)

Δεν είναι μόνο ο καθημερινός κόσμος που επιδιώκει μια αγκαλιά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Φαίνεται πως και σταρ του παγκόσμιου αθλητικού στερεώματος θέλουν να βρεθούν για λίγο δίπλα στον «Greek Freak».

Ο Τιερί Ανρί, που είναι στο Λος Άντζελες για το All Star του ΝΒΑ φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον σταρ των Μπακς κι οι δύο φαίνεται να το απολαμβάνουν.

Don’t tell @ThonMaker14 that @Giannis_An34 is hanging with @ThierryHenry at #NBAAllStar pic.twitter.com/C67kcIJE32

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 18, 2018