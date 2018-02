MVP ο Μπογκντάνοβιτς (vids)

Η ομάδα των Παγκόσμιων αστέρων επικράτησε των Αμερικάνων και MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Μπορεί να μην ήταν ο πρώτος σκόρερ, αλλά ήταν πραγματικά εντυπωσιακός.

Ο Σέρβος, σημείωσε 26 πόντους (2/3 διπ., 7/13 τριπ., 1/2 β.), έδωσε 6 ασίστ, πήρε 4 ριμπάουντ, έκανε 1 κλέψιμο και 3 λάθη στα 22 λεπτά που αγωνίστηκε.

2018 #KickstartRisingStars MVP @LeaderOfHorde with the postgame assist! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/ieoyQT5mph

Bogdan Bogdanovic of the @SacramentoKings lifts the #KickstartRisingStars MVP trophy!#PhantomCam #SacramentoProud pic.twitter.com/2e5wtztxQK

— NBA (@NBA) 17 Φεβρουαρίου 2018