Το πρώτο παιχνίδι του φετινού All Star Game μεταξύ των ομάδων rising stars ολοκληρώθηκε στο Λος Άντζελες. Η ομάδα των Παγκόσμιων αστέρων, επικράτησε αυτών της USA σχετικά εύκολα με 155-124 σε ένα παιχνίδι που το θέαμα φυσικά ήταν τεράστιο!

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Χιλντ, ο οποίος σημείωσε 29 πόντους, ενώ 26 πόντους με 7/13 τρίποντα σημείωσε ο Μπογκντάνοβιτς, με τον Μάρεϊ να ακολουθεί με 21 πόντους.

Από τους ηττημένους, κορυφαίος ήταν ο Μπράουν που τελείωσε το παιχνίδι με double - double, σημειώνοντας 30 πόντους και μαζεύοντας 10 ριμπάουντ. Τον ακολούθησε ο Κούζμα με 20 πόντους, ενώ από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι έμειναν χαμηλά...

Τα δωδεκάλεπτα: 32-40, 59-78, 88-118, 124-155

Jaylen Brown posted a game-high 16 PTS in the first half!#KickstartRisingStars Make sure to watch all of the second half action on @NBAonTNT pic.twitter.com/pS4ZuG6eFN — NBA (@NBA) 17 Φεβρουαρίου 2018

Jamal Murray hits the jumper to get Team World started in the second half!#KickstartRisingStars : @NBAonTNT pic.twitter.com/XnjJFq4Q8F — NBA (@NBA) 17 Φεβρουαρίου 2018

Ben Simmons barrels to the rim to for the slam!#KickstartRisingStars #PhantomCam pic.twitter.com/UXHO2yVcVX — NBA (@NBA) 17 Φεβρουαρίου 2018

Kyle Kuzma lobs it up to Jaylen Brown!#KickstartRisingStars Watch on @NBAonTNT pic.twitter.com/79CAzThpvh — NBA (@NBA) 17 Φεβρουαρίου 2018

Kyle Kuzma knocks down the three to beat the Q1 buzzer! Team World 40 / U.S. Team 32 Watch on @NBAonTNT pic.twitter.com/X1o0NeNenY — NBA (@NBA) 17 Φεβρουαρίου 2018