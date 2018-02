Αυτό είναι το emoji του Γιάννη στο Αll Star Game! (pics)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Για άλλη μια χρονιά τα emojis των παικτών του All Star Game κλέβουν την παράσταση.

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συνδυάζονται ο κότινος (το στεφάνι από κλαδί αγριελιάς με το οποίο στεφάνωναν τον νικητή στους ολυμπιακούς αγώνες της αρχαιότητας) και τα κέρατα από το σήμα των Μπακς (ελάφια).

Eυφυέστατα είναι των Καρλ Άντονι Τάουνς (μια γάτα λόγω των αρχικών του ΚΑΤ), των τραυματιών Πορζίνγκις (μονόκερος από το παρατσούκλι του «Unicorn») και Κάζινς (φαντασματάκι από το παρατσούκλι του «Boogie), αλλά και το ρολόι του Λίλαρντ για το γνωστό It's Lillard Time (για την ικανότητα του να... μιλάει στα τελευταία λεπτά ενός ματς).

Δείτε τα emojis

Unlock the #NBAAllStar hashemojis for #TeamStephen and #TeamLeBron now! pic.twitter.com/DrmkVVjyYB

— NBA (@NBA) 15 Φεβρουαρίου 2018