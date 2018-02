Σε... κλειστό κλαμπ μπήκε με ακόμα ένα ρεκόρ ο Γιόκιτς! (pic)

Τα νέα παιχνίδια της Novomatic, με εντυπωσιακά γραφικά και δυνατό ήχο, μόλις έφτασαν στην Sportingbet.gr! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Σέρβος ψηλός των Νάγκετς κόντρα στους Μπακς μέτρησε 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 17 ασίστ και εκτός από το γεγονός ότι το έκανε μόλις σε 14 λεπτά αυτό, ήταν μόλις το 17ο triple double της ιστορίας με αυτά τα νούμερα. Μεταξύ άλλων το έχουν πετύχει ο Μάτζικ Τζόνσον, ο Μάρι Μπερντ, ο Ρόμπερτσον αλλά και ο Τζέιμς Χάρντεν.

Μυθικός!

Nikola Jokic joined some pretty elite company Thursday, when he recorded the 17th game in NBA history with 30 points, 15 rebounds and 15 assists according to @EliasSports. pic.twitter.com/jWQONSIDEX

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 16 Φεβρουαρίου 2018