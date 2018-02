Ξύπνησε από εγχείρηση στον εγκέφαλο και ρώτησε αν κέρδισαν οι Καβς! (pic)

Ο γιος του Νταν Γκίλμπερτ υπεβλήθη σε επέμβαση στον εγκέφαλο και ο ιδιοκτήτης των Καβαλίερς έκανε tweet με τον γιο του που πλέον βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης.

Ο Γκίλμπερτ ανέφερε ότι το χειρουργείο διήρκεσε 8 ώρες και ο Νικ όταν άνοιξε τα μάτια του ρώτησε αν οι Καβαλίερς κέρδισαν τους Θάντερ, που έπαιζαν το βράδυ της Τετάρτης.

Ο νεαρός έχει γεννηθεί με πρόβλημα στο νευρικό σύστημα που του προκαλεί όγκους στο σώμα του και δίνει καθημερινά τον δικό του αγώνα για να βγει νικητής.

Miracles do happen!After 8 long hrs of brain surgery & 48 hrs rest,Nick is recovering nicely. Endless gratitude to the many souls whose thoughts & prayers surely impacted positive outcome. Nick still has hurdles ahead but true hope is now alive.1st question:”Did @cavs beat OKC?” pic.twitter.com/9ojbreTZmJ

— Dan Gilbert (@cavsdan) 16 Φεβρουαρίου 2018