Ο Γιάννης πήρε την φανέλα του για το All Star από την μητέρα του (vid)

Έτοιμος για το All Star Game που θα γίνει το Σαββατοκύριακο, είναι ο Γιάνναρος! Ο διεθνής άσος, πήρε και την φανέλα που θα φορέσει σε αυτό από τα χέρια της μητέρας του, με την παρουσία και της κοπέλας του.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τους Νάγκετς, η μητέρα του Γιάννη μαζί με την κοπέλα του έδωσαν στον «Greek Freak» την φανέλα που θα φορέσει στο All Star Game.

@Giannis_An34 receives his @NBAAllStar jersey from his mother!!#Giannis pic.twitter.com/6j49zKQHta

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 16 Φεβρουαρίου 2018