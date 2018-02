Απεβίωσε ο ιδρυτης των Μάβερικς (pic)

Ο άνθρωπος που έβαλε το Ντάλας στο ΝΒΑ με τους Μάβερικς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Ο Ντον Κάρτερ δημιούργησε τους Μάβερικς μαζί με τον Νορμ Σόνγιου που ήταν κι ο πρώτος πρόεδρος, το 1980.

Ο Κάρτερ το 1996 μεταβίβασε μεγάλο μέρος των μετοχών του κρατώντας ένα μικρότερο μέχρι που το 2000 εμφανίστηκε ο Μαρκ Κούμπαν ο οποίο αγόρασε πλήρως τον έλεγχο της ομάδας.

Το νυν αφεντικό των Μάβερικς ανέφερε, «το να πω πως θα μας λείψει δε θα αποδώσει δικαιοσύνη στο πόσο σημαντικός ήταν για τους Μάβερικς και την πόλη του Ντάλας».

Rest in peace, Don. You were a true Maverick #MFFL #MavsFamhttps://t.co/onnumiW8x4 pic.twitter.com/nlVqfHQR7z

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 15 Φεβρουαρίου 2018