Ο Γκριν ξεχρέωσε $200 στοίχημα on air (vid)

Οι δύο παίκτες είχαν στοιχηματίσει για έναν αγώνα Αμερικάνικου ποδοσφαίρου και ο παίκτης των Μπλέιζερς το είχε κερδίσει.

Ο Έβαν Τέρνερ την ώρα που έκανε δηλώσεις ο Ντρέιμοντ Γκριν ζήτησε να ξεπληρώσει το στοίχημα με χιουμοριστικό τρόπο και ο φόργουορντ των Ουόριορς έβγαλε από την τσέπη του τα 200 δολάρια και του τα έδωσε.

.@thekidet crashed @Money23Green’s media session to get Draymond to pay up on bets (via @anthonyVslater) pic.twitter.com/L1vfRv77xD

— Bleacher Report (@BleacherReport) 15 Φεβρουαρίου 2018