Tα triple double έχουν γίνει καθημερινότητα για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ κι έτσι έκανε ακόμα ένα στο ματς με τους Γκρίζλις.

Ο ηγέτης των Θάντερ είχε 23 πόντους, 15 ασίστ και 13 ριμπάουντ, κάνοντας το 17ο triple double μέσα στη σεζόν.

Απολαύστε τον

— NBA (@NBA) 15 Φεβρουαρίου 2018