Εκπληκτικός Τζέι Αρ Σμιθ.

Ο γκαρντ των Καβς έσωσε την μπάλα και στον.. αέρα έδωσε μια μαγική ασίστ από την μία άκρη του γηπέδου στην άλλη, εκεί όπου βρισκόταν ο Νανς για να σκοτώσει τους Θάντερ και να χαρίσει το διπλό στους «ιππότες».

Απολαύστε την πάσα του Σμιθ

JR Smith saves it for the Larry Nance Jr. SLAM late!#AllForOne pic.twitter.com/cvFGLVeUXh

— NBA (@NBA) 14 Φεβρουαρίου 2018