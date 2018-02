Ο Αντετοκούνμπο κάνει πραγματικότητα το όνειρο 15χρονου fan του! (pics & vid)

Αμέτρητοι είναι οι θαυμαστές του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στην Ελλάδα.

Ένας από αυτούς και ο 15χρονος Δημήτρης Ζαμάνης, ο οποίος πάσχει από απλαστική αναιμία και ταξίδεψε από την χώρα μας και είχε την ευκαιρία να συναντήσει το είδωλο του στο προπονητικό κέντρο των Μπακς.

Το Make A Wish έκανε πράξη την ευχή του και ο Greek Freak έδωσε τεράστια χαρά στον Δημήτρη.

Μάλιστα ο 15χρονος θα κάτσει στα courtside στο αποψινό ματς με αντίπαλο τους Χοκς για να θαυμάσει από κοντά τον Έλληνα φόργουορντ.

Today, Dimitris Zamanis, a 15-year-old from Greece who is living with aplastic anemia got to meet his hero @giannis_an34 thanks to @MakeAWishWI !! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/PKzetobRfF

Dimitris Zamanis, a 15-year-old from Greece, came all the way over to spend the day with #Giannis thanks to Make-A-Wish!#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/kve51E2rIo

— NBA (@NBA) 14 Φεβρουαρίου 2018