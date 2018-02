Το Γκόλντεν Στέιτ επικράτησε εύκολα των Σανς με 129-83 και ανέβηκε στο 44-13 στην κατάταξη της Δυτικής Περιφέρειας με μπροστάρη τον Στεφ Κάρι, ο οποίος ηγήθηκε των πρωταθλητών στην ORACLE Arena.

Δείτε τα highlights του κόντρα στο Φοίνιξ

#StephCurry scores 22 PTS and dishes 7 AST in the @warriors third straight win!#DubNation pic.twitter.com/hmRwKFYsw2

— NBA (@NBA) 13 Φεβρουαρίου 2018