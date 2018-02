Η μεγάλη εμφάνιση του Σίμονς! (vid)

Η Φιλαντέλφια επικράτησε τον Νικς με 108-92 στο Wells Fargo Center και φιγουράρουν στην 7η θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 29-25. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Τι Τζέι ΜακΚόνελ κατέγραψε το πρώτο triple double της καριέρας του ενώ ο Μπεν Σίμονς μέτρησε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 κοψίματα κόντρα στους Νεοϋορκέζους!

.@BenSimmons25 records 13 points, 6 rebounds, 6 assists, 4 steals and 3 blocks vs the Knickerbockers. pic.twitter.com/LqROBSmEDW

— Philadelphia 76ers (@sixers) 13 Φεβρουαρίου 2018