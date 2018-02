Η... εκτελεστική παράδοση του Κάρι κόντρα στους Σανς! (pic)

Μια εκπληκτική παράδοση έχει δημιουργήσει κόντρα στους Σανς ο Στεφ Κάρι.

Ο φοβερός γκαρντ των πρωταθλητών έχει σημειώσει 25+ πόντους στα τελευταία 12 παιχνίδια του κόντρα στο Φοίνιξ.

Σίγουρα οι ήλιοι θα πρέπει να βρουν τρόπο να τον περιορίσουν αν θέλουν να έχουν ελπίδες στο αποψινό ματς (05:30).

Stephen Curry has scored 25+ points in each of his last 12 games against the Suns.

It’s the longest such streak for Curry against any team in his career, and the longest current streak of its kind for any player against any NBA team (via @EliasSports) pic.twitter.com/Zxf86TVSyI

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 12 Φεβρουαρίου 2018