Στο draft του Big 3 ο Γκρεγκ Όντεν! (pic & vid)

Η Big 3 διεξήχθη πέρσι για πρώτη φορά με αρκετούς πρώην All-Stars του ΝΒΑ καθώς και τέσσερις παίκτες που έχουν περάσει στο παρελθόν και από την Ελλάδα: τους Τζαμάριο Μουν, Σμους Πάρκερ, Μαχμούντ Αμπντούλ-Ραούφ και Ρούμπεν Πάτερσον. Η συγκεκριμένη λίγκα δεν πρόκειται να ανταγωνιστεί ποτέ το ΝΒΑ, ενδέχεται όμως να απογειώσει το «3on3» σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας μεγάλες φιλοδοξίες και σπουδαίους σταρ να παρουσιάσει. Στο μεταξύ, ο Γκρεγκ Όντεν ετοιμάζεται για νέο comeback αφού σκοπεύει να δηλώσει συμμετοχή στο draft της Big 3, σχεδόν 15 μήνες μετά τη δήλωσή του ότι αποχωρεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 28 ετών, αποκαλώντας τον εαυτό του τη μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία του ΝΒΑ! Ο Όντεν έγινε pick στο Νο.1 του draft το 2007 ενώ ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα τραυματισμών και χειρουργεία.

SPLASH ALERT The 30-year-old former number one pick out of Ohio State hopes to return to the court this Summer! Oden is ready to turn heads at the BIG3 Draft Combine. pic.twitter.com/fGQPB4PhIQ

— BIG3 (@thebig3) 12 Φεβρουαρίου 2018