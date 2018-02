Μπολ: «Και οι 3 γιοι μου στους Λέικερς, αλλιώς φεύγει ο Λόνζο από εκεί» (pic)

Ο ΛαΒαρ Μπολ για μία ακόμη φορά θέλησε να δημιουργήσει (αρνητικό) θόρυβο γύρω από τα παιδιά του. Με δηλώσεις του στη Λιθουανία τόνισε πως έχει ήδη προαποφασίσει για το μπασκετικό μέλλον και των τριών παιδιών του.

Ο ΛαΒάρ Μπολ ανέφερε συγκεκριμένα, «Θέλω και τα τρία παιδιά μου να παίξουν στους Λέικερς. Αν αυτό δε συμβεί θα ας πω εγώ τι θα γίνει. Αν δεν αποκτήσουν το καλοκαίρι τον ΛιΆντζελο, τότε αυτός θα επιστρέψει στη Βιτάουτας να παίξει για δύο σεζόν με τον ΛαΜέλο. Τότε ο Λόνζο θα βρίσκεται στην τρίτη του σεζόν με τους Λέικερς και ενημερώνω από τώρα όλες τις ομάδες του ΝΒΑ πως δε θα ανανεώσει στο Λος Άντζελες και θα πάνε στην ίδια ομάδα... πακέτο και τα τρία παιδιά.

Ο Λόνζο παίζει τέλια όταν βρίσκεται με τα αδέρφια του. Δεν παίζουν την ίδια θέση.

Δε χρειάζεται να γίνουν ντραφτ. Θα είναι free agent και δε θα χρειάζεται να ξοδέψει κάποια ομάδα 15 εκατομμύρια δολάρια. Βγάζουν τόσα πολλά λεφτά εκτός παρκέ που και με ένα εκατομμύριο θα είμαστε εντάξει.

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μία ομάδα με τους τρεις Μπολ. Θα κατακτούν συνεχόμενα πρωταθλήματα».

