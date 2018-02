Από το East vs West στο… Team LeBron vs Team Stephen! (pics)

Οι λάτρεις του ΝΒΑ περιμένουν πως και πως το 67ο All Star Game που θα γίνει στο Λος Άντζελες το τριήμερο 16-18 Φλεβάρη και το gazzetta.gr εξηγεί την μορφοποίηση της γιορτής του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του κόσμου.

Ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Δεν υπάρχει πλέον αγώνας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, όπως στο παρελθόν. Φέτος θα απολαύσουμε την αναμέτρηση της Team LeBron εναντίον της Team Stephen. Οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Στεφ Κάρι συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους σε Δύση και Ανατολή και για αυτό το λόγο θα είναι και οι αρχηγοί των ομάδων τους.

Μετά από πολλές αλλαγές λόγω τραυματισμών παικτών (Κάζινς, Ουόλ, Λοβ, Πορζίνγκις) και τις αντικαταστάσεις από τον κομισάριο, Άνταμ Σίλβερ (Τζορτζ, Ντράμοντ, Ντράγκιτς και Ουόκερ αντίστοιχα) τα ρόστερ των δύο μονομάχων είναι έτοιμα και μπορείτε να τα δείτε παρακάτω.

We're ONE WEEK away from the 2018 #NBAAllStar Game in Los Angeles! pic.twitter.com/43RpERhd6F

— 2018 NBA All-Star (@NBAAllStar) 12 Φεβρουαρίου 2018