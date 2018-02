Πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Σρέντερ και το έπαιζε ανήξερος ο Γκρίφιν! (vid)

Μία στιγμή που προκαλεί γέλια (;) στο Χοκς-Πίστονς.

Ο Μπλέικ Γκρίφιν πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Ντένις Σρέντερ, με αποτέλεσμα ο Γερμανός να ζητήσει το λόγο.

Ο διαιτητής αμέσως επενέβη και έδωσε τεχνική ποινή στον ψηλό του Ντιτρόιτ, με τον Σρέντερ να αστοχεί στην βολή.

Ο Γκρίφιν το έπαιζε... ανήξερος και ζητούσε το λόγο που πήρε τεχνική.

Από το replay ίσως φαίνεται πως δεν ήθελε να βρει τον αντίπαλό του, αλλά ήθελε να δώσει την μπάλα στον διαιτητή.

Καταλάθος ή όχι, το αφήνουμε στην κρίση σας.

Blake gets a tech for throwing the ball at Schröder's head pic.twitter.com/rGH8nC4reJ

