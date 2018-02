Show ο Ολαντίπο με τους Νικς! (vid)

«Μάγεψε» με την παρουσία του ο Βίκτορ Ολαντίπο κόντρα στους Νικς!

Ο παίκτης των Πέισερς μέτρησε 30 πόντους, 9 ασίστ, 8 ριμπάουντ και 6 κλεψίματα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη (121-113).

Δείτε το show του

Displaying his versatility with an all-around performance, our #FantasyPlayeroftheNight is @VicOladipo! He amassed 73.1 #NBAFantasy points while finishing with a line of 30 PTS, 9 AST, 8 REB, 6 STL & 1 BLK.

Victor is currently tied for 4th in the @NBA with 2.0 Steals Per Game! pic.twitter.com/teJahhr19j

— NBA Fantasy (@NBAFantasy) 12 Φεβρουαρίου 2018