Πάσα μέσα από τα πόδια αντιπάλου έχουμε δει. Κάτω από του ίδιου του παίκτη όμως;

Ο Χάρντεν έκανε πάλι... μαγικά με τους Μάβερικς και έδωσε μια πολύ ωραία ασίστ στον Καπέλα.

Δείτε τη φάση

#JamesHarden went through his own legs to set up Clint Capela for tonight's #AssistOfTheNight! #Rockets pic.twitter.com/PBUDOHvM3u

— NBA (@NBA) 12 Φεβρουαρίου 2018