To δώρο στον Κόλινς από αγόρι που νίκησε τον καρκίνο! (vid)

Πριν το τζάμπολ με τους Πίστονς, ο Τζον Κόλινς των Χοκς είδε τον μικρό Άνταμ, έναν ήρωα της της καθημερινότητας να του δίνει ένα μικρό δώρο με τεράστια σημασία. Του φόρεσε ένα συμβολικό βραχιολάκι γιορτάζοντας τις πρώτες του μέρες ελεύθερος από τον καρκίνο! Φυσικά, ο Κόλινς το φόρεσε.

Στη νίκη με την ομάδα του Ντιτρόιτ, ο νεαρός άσος, έπαιξε 18 λεπτά σημειώνοντας 9 πόντους, ενώ είχε τρία ριμπάουντ και τρεις ασίστ.

A young man named Adam is at the game celebrating being free of cancer, and John Collins is sporting some extra equipment in his honor. #TrueToAtlanta pic.twitter.com/oWzFTAmBdG

— FOX Sports: Hawks (@HawksOnFSSE) February 11, 2018