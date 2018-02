Κόντρα στους Καβαλίερς, οι Σέλτικς απέσυραν την φανέλα του Πολ Πιρς. Ωστόσο, η παρέα του Λεμπρόν έκανε... πλάκα στην ομάδα της Βοστόνης επικρατώντας 121-99.

Ετσι, ο κόσμος έδειξε την απογοήτευσή του για το θέαμα που (δεν) έβλεπε φωνάζοντας το όνομα του Πιρς.

We Want Paul Pierce chants rain over TD Garden as the Celtics are down over 20 points. pic.twitter.com/bsodSv2wvU

— Only In Boston (@OnlyInBOS) February 11, 2018