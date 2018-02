Συγκίνηση και δάκρυα στην απόσυρση της φανέλας του «τεράστιου» Πολ Πιρς (pics & vids)

Ο Πολ Πιρς είχε την τιμητική του στο TD Garden στο ματς με τους Καβαλίερς, όπου η παρέα του Λεμπρόν έκανε... πάρτι επικρατώντας με 121-99.

Ο «Truth» ειδε την φανέλα του με το «34» να αποσύρεται σ΄ ένα βράδυ που η γιορτή είχε ξεκινήσει από νωρίς, με τον ίδιο να εμφανίζεται στο παρκέ πριν το τζάμπολ και να αποθεώνεται. Oι Ραζόν Ρόντο, Κέβιν Γκαρνέτ και ο κόουτς εκείνης της ομάδας, Ντοκ Ρίβερς ήταν στο γήπεδο για να τον τιμήσουν. Ωστόσο, τα βλέμματα έκλεψε ο γιος του, ο οποίος έπαιζε με τον φακό.

Στο τέλος του εφιαλτικού ματς με τους Καβς, η φανέλα του ανέβηκε ψηλά στο γήπεδο της Βοστόνης και όπως είναι φυσικό αυτό συνέβη μέσα σε κλίμα συγκίνησης κ,ι ο Πιρς έγινε ο 23ος παίκτης στην ιστορία των Σέλτικς που βλέπει τη φανέλα του να αποσύρεται.

«Ήσουν λαμπρός παίκτης. Ήσουν... κλατς παίκτης, Πολ είσαι ένας Σέλτικ και είσαι πρωταθλητής», είπε μεταξύ άλλων ο τεχνικός της τότε σπουδαίας ομάδας Ντοκ Ρίβερς, συγκινώντας τον Πιρς.

«Προσπάθησα όσα περισσότερο μπορούσα», είπε αρχικά ο Πολ Πιρς, συγκινείται σταματά να μιλάει, σκουπίζει τα δακρυσμένα μάτια του και ο κόσμος τον αποθεώνει για ακόμη μια φορά. Εκείνη τη στιγμή ο γιος του Πρινς φοράει ένα καπέλο στο τρόπαιο του Πρωταθλήματος που πήραν οι Σέλτικς με τον μπαμπά του ηγέτη.

“I tried as long as I could!”@paulpierce34 gets emotional at his jersey retirement ceremony. pic.twitter.com/jh0yVc1IBY — NBA TV (@NBATV) February 12, 2018

“You were a brilliant player. You were a clutch player, Paul… You’re a Celtic and you’re a champion.” Doc Rivers to @paulpierce34 at his jersey retirement ceremony. pic.twitter.com/bdsSosYYoK — NBA TV (@NBATV) February 11, 2018