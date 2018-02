Ο Αζάια Τόμας... απόλαυσε καλάθι του Ίρβινγκ μπροστά στον ΛεΜπρόν! (pic)

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Κάιρι Ίρβινγκ με ένα εκπληκτικό stepback jumper, ευστόχησε μπροστά από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Εκείνος που έσπευσε να κάνει «like» στην σχετική ανάρτηση του ΝΒΑ στο Instagram, δεν ήταν άλλος από τον Αζάια Τόμας!

Μπορεί μέχρι πρότινος να αποτελούσε συμπαίκτη του ΛεΜπρόν στους Καβαλίερς, αλλά η καρδιά του ήταν, είναι και θα είναι... Σέλτικς. Έστω κι αν αγωνίζεται πλέον στους... μισητούς, Λος Άντζελες Λέικερς.

Isaiah Thomas liked this video on Instagram. pic.twitter.com/77wRGH6DlO

— NBA SKITS (@NBA_Skits) 11 Φεβρουαρίου 2018