Όταν ο MVP Άιβερσον έκανε... όργια στο ASG 2001! (vids)

Πολλές φορές ο Άλεν Άιβερσον έχει κλέψει την παράσταση με αυτά που έκανε πάνω στο παρκέ!

Πριν από 17 χρόνια, στις 2 Φλεβάρη του 2001 ο «Αnswer» έδινε άλλη μια... παράσταση, αυτή τη φορά στο All Star Game του 2001 (θεωρείται ένα από τα κορυφαία όλων των εποχών).

Ο πρώην ηγέτης των Σίξερς είχε καταφέρει να οδηγήσει την Ανατολή σε μια σπουδαία ανατροπή, καθώς η ομάδα του έχανε με 21 πόντους.

Κατάφερε να σκοράρει τους 15 εκ των 25 πόντων του στον αγώνα στην 4η περίοδο και έτσι η Ανατολή νίκησε, με τον ίδιο να παίρνει τον τίτλο του MVP. Στην τελευταία φάση του αγώνα ο Κάρτερ έκανε καθοριστικό μπλοκ στον Κάρτερ.

Θυμηθείτε το show του Άιβερσον!

17 years ago today, AI put on a show in the #NBAAllStar Game pic.twitter.com/Veniqdcl3a

— Bleacher Report (@BleacherReport) 11 Φεβρουαρίου 2018