Όπως είναι γνωστό, ο «Truth» θα γνωρίσει την ύψιστη τιμή στο ημίχρονο του αγώνα με τους Καβαλίερς, καθώς θα αποσυρθεί για πάντα η φανέλα με το νούμερο «34».

Ο Πιρς έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο TD Garden και όπως ήταν λογικό αποθεώθηκε από τους φίλους των Σέλτικς που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο.

Paul Pierce receives a warm welcome as he returns to TD Garden! #ThankYouPaul pic.twitter.com/X4aKYNeOlH

— NBA (@NBA) 11 Φεβρουαρίου 2018