«Υπόκλιση» στον Πιρς από παλιούς συμπαίκτες και αντιπάλους! (vid)

Ο Πολ Πιρς θα δει την φανέλα του να ανεβαίνει στην οροφή του TD Garden και θα κάνει παρέα σε άλλους 21 θρύλους των Σέλτικς.

Φίλοι, συμπαίκτες, προπονητές και αντίπαλοι του «Truth» του υποκλίθηκαν μέσω ενός video που δημοσίευσε το Players Tribune.

Για τον άνθρωπο που δόξασε τη φανέλα με το Νο.34 μίλησαν οι Γκαρνέτ, Κόμπι, Έιντζ, Ρόμπερτσον, Ντοκ Ρίβερς, Κρόφορντ, Ρόι Ουίλιαμς, Ρόντο, Τόνι Άλεν, Σακίλ και Μπαρόν Ντέιβις. O «ΚG» μάλιστα ανέφερε πως νόμιζε οτι βρισκόταν στην κορυφή μέχρι να γνωρίσει τον «Truth».

Δείτε το video για έναν από τους καλύτερους clutch παίκτες όλων των εποχών!

Ahead of becoming the 22nd player to have his number retired by the @celtics, friends, teammates, rivals and peers pay tribute to "The Truth" @paulpierce34. pic.twitter.com/K5MsziQP6s

— The Players' Tribune (@PlayersTribune) 11 Φεβρουαρίου 2018