Μπιλ Ράσελ σε Πιρς: «Περήφανος που ήσουν Σέλτικ!» (vid)

«Πολ, ένα από τα σπουδαία πράγματα που μπορούν να συμβούν σε έναν αθλητή, είναι να αποσυρθεί ως ένας Σέλτικ. Είμαι περήφανος για σένα και περήφανος που υπήρξες Σέλτικ. Συγχαρητήρια» ήταν το μήνυμα του θρύλου της Βοστόνης.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο twitter του.

Congratulations to @PaulPierce34 #TheTruth on a GREAT career! Very proud to have you as part of my @celtics family. Have a great day & embrace the experience. I will see you soon at #NBAAllStar2018 #paulpierce #nba #espn pic.twitter.com/71NKEEFEH6

— TheBillRussell (@RealBillRussell) 11 Φεβρουαρίου 2018