Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Ράπτορς.

Η ομάδα του Κέισι έκανε... πάρτι μέσα στη Σάρλοτ, αφού κατάφερε να... σκορπίσει τους Χόρνετς με 123-103 και βρίσκεται στην κορυφή της Ανατολής. Η παρέα του ΝτεΡόζαν συνδύασε τη νίκη της με season high στις ασίστ (35).

Πλέον οι Καναδοί έφτασαν έτσι στο 39-16, ενώ οι «σφήκες» έπεσαν στο 23-33.

Για τους νικητές ο ΝτεΡόζαν είχε 25 πόντους με 8 ασίστ, ο Μάιλς πρόσθεσε 24 με 6 τρίποντα, ενώ καλό ματς έκανε και ο Βαλανσιούνας με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ έδωσε και μια εκπληκτική ασίστ στον Λάουρι!

Από την πλευρά των ηττημένων ο Κέμπα Ουόκερ είχε 23 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Χάουαρντ 17 με 13 ριμπάουντ.

Mil3s and Mil3s and Mil3s. pic.twitter.com/9VXOWZgGdh

#DeMarDeRozan dropped 25 PTS to fuel the @Raptors victory over the @hornets in Charlotte! #WeTheNorth pic.twitter.com/1sOWtNSXnH

— NBA (@NBA) 11 Φεβρουαρίου 2018