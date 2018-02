Ο Πολ Πιρς θα έχει την τιμητική του στο περιθώριο του αγώνα των Σέλτικς με τους Καβαλίερς, αφού θα αποσυρθεί στα rafters η φανέλα που φορούσε στη Βοστώνη.

Το νούμερο «34» θα περάσει στην... αιωνιότητα και το ΝΒΑ φρόντισε να ετοιμάσει ένα ειδικό αφιέρωμα για τον άλλοτε σούπερ σταρ του πρωταθλήματος.

Ahead of his @Celtics jersey retirement (following CAVS/CELTICS)... we look back at @PaulPierce34 through the years! #ThankYouPaul pic.twitter.com/DaMnVSie1K

— NBA (@NBA) 11 Φεβρουαρίου 2018