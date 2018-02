Ταξίδεψε 6.500 μίλια για να «σερβίρει» alley oop στον Βινς Κάρτερ! (vid)

Κρατώντας ένα πλακάτ στα χέρια του το οποίο έγραφε «θα φύγω αύριο από τις ΗΠΑ. 6.500 μίλια. Μπορώ να φωτογραφηθώ μαζί σου;» θέλησε να «κεντρίσει» το ενδιαφέρον του Βινς Κάρτερ ώστε να ικανοποιήσει την επιθυμία του.

Όπερ και εγένετο. Ο νεαρός φίλαθλος από την Ταϊβάν είχε την τύχη να βγάλει φωτογραφία με τον «Big Vince», να συνομιλήσει μαζί του, αλλά και του «σερβίρει» ένα alley oop κάρφωμα!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

When you travel 6,500 miles to meet Vince Carter, tossing him an alley-oop is just the cherry on top. (via @SacramentoKings) pic.twitter.com/y1rnWDTWfF

— ESPN (@espn) 11 Φεβρουαρίου 2018