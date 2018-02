Η συγκλονιστική εμφάνιση του Ντέιβις! (vid)

O Ντέιβις έκλεψε την παράσταση στο Μπρούκλιν, εκεί όπου οι Πέλικανς χρειάστηκαν τη δεύτερη παράταση για να επικρατήσουν των Νετς με 138-128. Ο δυναμικός φόργουορντ-σέντερ τελείωσε τον αγώνα με 44 πόντους (9/14 βολές, 16/35 σουτ εντός πεδιάς, 3/5 τριποντα), 17 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη, 6 κλεψίματα και 3 κοψίματα σε 49'46" συμμετοχές και το ΝΒΑ παρουσίασε τις καλύτερες στιγμές του.

Leading his team to an exhilarating double OT win, our #FantasyPlayeroftheNight is @AntDavis23! He finished with 91.4 #NBAFantasy points while posting a massive line of 44 PTS, 17 REB, 6 STL, 3 BLK & 2 AST.

AD is just the 4th player to eclipse the 90 FPTS mark this season! pic.twitter.com/02hy471TZl

— NBA Fantasy (@NBAFantasy) 11 Φεβρουαρίου 2018