Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε ακόμα ένα ματς καθοριστικός για τους Μπακς.

Κόντρα στους Μάτζικ σημείωσε 32 πόντους, κατέβασε 5 ριμπάουντ, έκλεψε 1 φορά την μπάλα, ενώ είχε 2 μπλοκ και 5 ασίστ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του:

The best of #GiannisAntetokounmpo​ in tonight's WIN over Orlando:

32 PTS | 5 REB | 5 AST | 1 STL | 2 BLK pic.twitter.com/Yxdu5Eyo2D

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 11 Φεβρουαρίου 2018